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Camino Francés Etapa de Palas de Rei a Arzúa

Albergue de Ribadiso da Baixo

Disponible sin conexión
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Albergue ribadiso da baixo

Ribadiso de Baixo (A Coruña)
Ribadiso de Baixo. Concello de Arzúa

Carece de teléfono de atención al peregrino

Web / Link

Propiedad del albergue: Xunta de Galicia

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Xunta de Galicia

Persona encargada de atender el albergue:

Observaciones:

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Palas de Rei a Arzúa Etapa 29

Etapa de Palas de Rei a Arzúa

km 28,8
Tiempo 06H 45’
Dificultad Media
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