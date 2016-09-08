Camí Francès Etapa de Pal·las de Rei a Arzúa
Ribadiso de Baixo (la Corunya)
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Alberg de Ribadiso dóna Baixo
Disponible sense connexió
2580
Ribadiso de Baixo (la Corunya)
Ribadiso de Baixo. Concello d'Arzúa
Propietat de l'alberg: Xunta de Galícia
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Xunta de Galícia
Persona encarregada d’atendre l'alberg:
Observacions:
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 29
Etapa de Pal·las de Rei a Arzúa
km 28,8
Temps 06H 45’
Dificultat mitjana
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