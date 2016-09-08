Català
Vull planificar el meu camí
  1. Inici ·
Camí Francès Etapa de Pal·las de Rei a Arzúa

Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Alberg de Ribadiso dóna Baixo

Disponible sense connexió
258
0
Albergue ribadiso da baixo

Ribadiso de Baixo (la Corunya)
Ribadiso de Baixo. Concello d'Arzúa

Manca de telèfon d'atenció al pelegrí

Web / Link

Propietat de l'alberg: Xunta de Galícia

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Xunta de Galícia

Persona encarregada d’atendre l'alberg:

Observacions:

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Pal·las de Rei a Arzúa Etapa 29

Etapa de Pal·las de Rei a Arzúa

km 28,8
Temps 06H 45’
Dificultat mitjana
Afegeix alberg a la meva selecció

Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?

Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.

Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant Jaume

Veure tots

Així veuen els pelegrins el Alberg de Ribadiso dóna Baixo

Veure tots

Envia les teves fotografies!