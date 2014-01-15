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Camiño Francés Etapa de Villafranca del Bierzo a Ou Cebreiro

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Albergue de Pereje

Dispoñible sen conexión
79
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01 albergue de pereje

C/ Camiño de Santiago, s/n
Pereje (León)

987 54 01 38

Web / Link

Propiedade do albergue: Xunta Veciñal

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xunta Veciñal

Persoa encargada de atender o albergue: Manuel, Dociteo e calquera persoa da Xunta Veciñal

Observacións: Ten un xardín con grellada

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Villafranca del Bierzo a Ou Cebreiro Etapa 24

Etapa de Villafranca del Bierzo a Ou Cebreiro

km 28,4
Tempo 07H 30’
Dificultade alta
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