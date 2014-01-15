Camiño Francés Etapa de Villafranca del Bierzo a Ou Cebreiro
C/ Camiño de Santiago, s/n
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Albergue de Pereje
Dispoñible sen conexión
790
C/ Camiño de Santiago, s/n
Pereje (León)
Propiedade do albergue: Xunta Veciñal
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xunta Veciñal
Persoa encargada de atender o albergue: Manuel, Dociteo e calquera persoa da Xunta Veciñal
Observacións: Ten un xardín con grellada
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 24
Etapa de Villafranca del Bierzo a Ou Cebreiro
km 28,4
Tempo 07H 30’
Dificultade alta
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