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Bide Frantsesa Villafranca del Bierzotik O Cebreirorako etapa

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Perejako aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
79
0
01 albergue de pereje

Done Jakue bidea, z/g
Perardatza (Leon)

987 54 01 38

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Auzo-batzordea

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Auzo-batzordea

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Manuel, Doiteo eta Auzo-Batzordeko edozein pertsona

Oharrak: Lorategi bat du barbakoa duena

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Villafranca del Bierzotik O Cebreirorako etapa Etapa 24

Villafranca del Bierzotik O Cebreirorako etapa

km 28,4
Denbora 07H 30’
Zailtasuna HANDIA
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