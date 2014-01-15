Bide Frantsesa Villafranca del Bierzotik O Cebreirorako etapa
Done Jakue bidea, z/g
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Perejako aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
790
Done Jakue bidea, z/g
Perardatza (Leon)
Aterpetxearen jabegoa: Auzo-batzordea
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Auzo-batzordea
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Manuel, Doiteo eta Auzo-Batzordeko edozein pertsona
Oharrak: Lorategi bat du barbakoa duena
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 24
Villafranca del Bierzotik O Cebreirorako etapa
km 28,4
Denbora 07H 30’
Zailtasuna HANDIA
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