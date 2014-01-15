Camí Francès Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro
C/ Camí de Santiago, s/n
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Alberg de Pereje
Disponible sense connexió
790
C/ Camí de Santiago, s/n
Pereje (León)
Propietat de l'alberg: Junta Veïnal
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Junta Veïnal
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Manuel, Dociteo i qualsevol persona de la Junta Veïnal
Observacions: Té un jardí amb barbacoa
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 24
Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro
km 28,4
Temps 07H 30’
Dificultat alta
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