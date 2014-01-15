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Camí Francès Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro

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Alberg de Pereje

Disponible sense connexió
79
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01 albergue de pereje

C/ Camí de Santiago, s/n
Pereje (León)

987 54 01 38

Web / Link

Propietat de l'alberg: Junta Veïnal

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Junta Veïnal

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Manuel, Dociteo i qualsevol persona de la Junta Veïnal

Observacions: Té un jardí amb barbacoa

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro Etapa 24

Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro

km 28,4
Temps 07H 30’
Dificultat alta
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