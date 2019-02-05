Camiño do Norte Etapa de Queveda a Comiñas
Caborredondo 17 (no mesmo Camiño de Santiago, 50 metros pasado o bar)
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Albergue de Peregrinos Izarra
Dispoñible sen conexión
1090
Caborredondo 17 (no mesmo Camiño de Santiago, 50 metros pasado o bar)
Caborredondo (Cantabria)
Propiedade do albergue: Privado. Nova propietaria Giulia Sottanis desde xullo 2021
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Hospitaleros voluntarios
Observacións: Exclusivo paira peregrinos con credencial.
Camiño do Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 15
Etapa de Queveda a Comiñas
km 26,4
Tempo 06H 20’
Dificultade media
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