Camino del Norte Etapa de Queveda a Comillas
Caborredondo 17 (en el mismo Camino de Santiago, 50 metros pasado el bar)
Albergue de Peregrinos Izarra
Disponible sin conexión
11616
Caborredondo 17 (en el mismo Camino de Santiago, 50 metros pasado el bar)
Caborredondo (Cantabria)
Propiedad del albergue: Privado. Nueva propietaria Giulia Sottanis desde julio 2021
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Giulia y su familia
Observaciones: Exclusivo para peregrinos con credencial, a pie o bici que se dirigen a Santiago de Compostela
Camino del Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 15
Etapa de Queveda a Comillas
km 26,4
Tiempo 06H 20’
Dificultad Media
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