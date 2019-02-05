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Camino del Norte Etapa de Queveda a Comillas

Albergue de Peregrinos Izarra

Disponible sin conexión
116
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Albergue de peregrinos izarra

Caborredondo 17 (en el mismo Camino de Santiago, 50 metros pasado el bar)
Caborredondo (Cantabria)

689622344

[email protected]

Propiedad del albergue: Privado. Nueva propietaria Giulia Sottanis desde julio 2021

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Giulia y su familia

Observaciones: Exclusivo para peregrinos con credencial, a pie o bici que se dirigen a Santiago de Compostela

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Queveda a Comillas Etapa 15

Etapa de Queveda a Comillas

km 26,4
Tiempo 06H 20’
Dificultad Media
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