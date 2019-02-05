Albergue de Peregrinos Izarra

Caborredondo 17 (en el mismo Camino de Santiago, 50 metros pasado el bar)

Caborredondo (Cantabria) 689622344 [email protected]

Propiedad del albergue: Privado. Nueva propietaria Giulia Sottanis desde julio 2021

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Giulia y su familia

Observaciones: Exclusivo para peregrinos con credencial, a pie o bici que se dirigen a Santiago de Compostela