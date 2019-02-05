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Alberg de Pelegrins Izarra
Caborredondo 17 (en el mateix Camí de Santiago, 50 metres passat el bar)
Caborredondo (Cantàbria)
Propietat de l'alberg: Privat. Nova propietària Giulia Sottanis des de juliol 2021
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Hospitaleros voluntaris
Observacions: Exclusiu per a pelegrins amb credencial.
Camí del Nord
Etapa de Queveda a Cometes
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