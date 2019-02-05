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Camí del Nord Etapa de Queveda a Cometes

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Alberg de Pelegrins Izarra

Disponible sense connexió
109
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Albergue de peregrinos izarra

Caborredondo 17 (en el mateix Camí de Santiago, 50 metres passat el bar)
Caborredondo (Cantàbria)

628 428 167

[email protected]

Propietat de l'alberg: Privat. Nova propietària Giulia Sottanis des de juliol 2021

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Hospitaleros voluntaris

Observacions: Exclusiu per a pelegrins amb credencial.

Camí del Nord

Camí del Nord

Etapes 32
km 814,7
Etapa de Queveda a Cometes Etapa 15

Etapa de Queveda a Cometes

km 26,4
Temps 06H 20’
Dificultat mitjana
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Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant Jaume

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