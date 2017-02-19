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Albergue de peregrinos do Mosteiro de Valdediós
Mosteiro de Santa María de Valdediós
Valdediós (Concello de Villaviciosa)
Propiedade do albergue: Arcebispado de Oviedo
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Arcebispado de Oviedo
Persoa encargada de atender o albergue: Carmelitas Samaritanas do Corazón de Jesús
Observacións: Horarios de misa de luns a sábado ás 8:30 e domingos e preceptos ás 11:00. Pódese visitar de forma guiada, salvo os luns, a igrexa prerrománica do século IX (o Conventín) e o propio mosteiro do século XIII.
Camiño do Norte
Etapa de Sebrayo a Xixón / Enlace até Oviedo e Camiño Primitivo
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