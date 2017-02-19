Albergue de peregrinos do Mosteiro de Valdediós

Propiedade do albergue: Arcebispado de Oviedo

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Arcebispado de Oviedo

Persoa encargada de atender o albergue: Carmelitas Samaritanas do Corazón de Jesús

Observacións: Horarios de misa de luns a sábado ás 8:30 e domingos e preceptos ás 11:00. Pódese visitar de forma guiada, salvo os luns, a igrexa prerrománica do século IX (o Conventín) e o propio mosteiro do século XIII.