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Valdedis monasterioko erromesen aterpetxea
Santa Maria de Valdudios monasterioa
Valdedis (Villaviciosa Kontzejua)
Aterpetxearen jabegoa: Oviedoko artzapezpikutza
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Oviedoko artzapezpikutza
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Jesusen Bihotzeko Karmeldar Samariarrak
Oharrak: Astelehenetik larunbatera, goizeko 8:30ean, eta igandetan 11:00etan. Modu gidatuan bisita daiteke, astelehenetan izan ezik, IX. mendeko eliza prerromanikoa (Conventín) eta XIII. mendeko monasterioa bera.
Iparraldeko bidea
Sebraotik Gijonera / Oviedorako eta Bide Primitiborako lotunea
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