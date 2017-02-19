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Iparraldeko Bidea Sebraotik Gijonera / Oviedorako eta Bide Primitiborako lotunea

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Valdedis monasterioko erromesen aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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Albergue valdedios

Santa Maria de Valdudios monasterioa
Valdedis (Villaviciosa Kontzejua)

681 676 335, 693 701 173

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Oviedoko artzapezpikutza

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Oviedoko artzapezpikutza

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Jesusen Bihotzeko Karmeldar Samariarrak

Oharrak: Astelehenetik larunbatera, goizeko 8:30ean, eta igandetan 11:00etan. Modu gidatuan bisita daiteke, astelehenetan izan ezik, IX. mendeko eliza prerromanikoa (Conventín) eta XIII. mendeko monasterioa bera.

Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Etapak 32
km 812,3
Sebraotik Gijonera / Oviedorako eta Bide Primitiborako lotunea Etapa 20

Sebraotik Gijonera / Oviedorako eta Bide Primitiborako lotunea

km 34,3
Denbora 09H 15’
Zailtasuna HANDIA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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