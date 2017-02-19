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Camí del Nord Etapa de Sebrayo a Gijón / Enllaç fins a Oviedo i Camí Primitiu

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Alberg de pelegrins del Monestir de Valdediós

Disponible sense connexió
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Albergue valdedios

Monestir de Santa María de Valdediós
Valdediós (Concejo de Villaviciosa)

681 676 335, 693 701 173

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Arzobispado d'Oviedo

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Arzobispado d'Oviedo

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Carmelites Samaritanas del Cor de Jesús

Observacions: Horaris de missa de dilluns a dissabte a les 8:30 i diumenges i preceptes a les 11:00. Es pot visitar de forma guiada, excepte els dilluns, l'església prerrománica del segle IX (el Conventín) i el propi monestir del segle XIII.

Camí del Nord

Camí del Nord

Etapes 32
km 814,7
Etapa de Sebrayo a Gijón / Enllaç fins a Oviedo i Camí Primitiu Etapa 20

Etapa de Sebrayo a Gijón / Enllaç fins a Oviedo i Camí Primitiu

km 34,3
Temps 09H 15’
Dificultat alta
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Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant Jaume

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