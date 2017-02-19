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Alberg de pelegrins del Monestir de Valdediós
Monestir de Santa María de Valdediós
Valdediós (Concejo de Villaviciosa)
Propietat de l'alberg: Arzobispado d'Oviedo
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Arzobispado d'Oviedo
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Carmelites Samaritanas del Cor de Jesús
Observacions: Horaris de missa de dilluns a dissabte a les 8:30 i diumenges i preceptes a les 11:00. Es pot visitar de forma guiada, excepte els dilluns, l'església prerrománica del segle IX (el Conventín) i el propi monestir del segle XIII.
Camí del Nord
Etapa de Sebrayo a Gijón / Enllaç fins a Oviedo i Camí Primitiu
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