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Camiño Primitivo Etapa de Pola de Allande á Mesa

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Albergue de peregrinos de Berducedo

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Albergue de peregrinos de berducedo

Berducedo, xunto ao camiño xusto á entrada do pobo
Berducedo (Concello de Pola de Allande)

985 929 325

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Municipal

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello

Persoa encargada de atender o albergue: Viviana Bravo Fernández

Observacións: Só admítense cans lazarillo.

Camiño Primitivo

Camiño Primitivo

Etapas 13
km 321,4
Etapa de Pola de Allande á Mesa Etapa 5

Etapa de Pola de Allande á Mesa

km 22,8
Tempo 06H 00’
Dificultade alta
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