Camiño Primitivo Etapa de Pola de Allande á Mesa
Berducedo, xunto ao camiño xusto á entrada do pobo
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Albergue de peregrinos de Berducedo
Dispoñible sen conexión
850
Berducedo, xunto ao camiño xusto á entrada do pobo
Berducedo (Concello de Pola de Allande)
Propiedade do albergue: Municipal
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello
Persoa encargada de atender o albergue: Viviana Bravo Fernández
Observacións: Só admítense cans lazarillo.
Camiño Primitivo
Etapas 13
km 321,4
Etapa 5
Etapa de Pola de Allande á Mesa
km 22,8
Tempo 06H 00’
Dificultade alta
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