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Camí Primitiu Etapa de Pola d'Allande a la Mesa

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Alberg de pelegrins de Berducedo

Disponible sense connexió
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Albergue de peregrinos de berducedo

Berducedo, al costat del camí just a l'entrada del poble
Berducedo (Consell de Pola d'Allande)

985 929 325

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Municipal

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Viviana Bravo Fernández

Observacions: Només s'admeten gossos pigall.

Camí Primitiu

Camí Primitiu

Etapes 13
km 321,4
Etapa de Pola d'Allande a la Mesa Etapa 5

Etapa de Pola d'Allande a la Mesa

km 22,8
Temps 06H 00’
Dificultat alta
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