Camí Primitiu Etapa de Pola d'Allande a la Mesa
Berducedo, al costat del camí just a l'entrada del poble
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Alberg de pelegrins de Berducedo
Disponible sense connexió
850
Berducedo, al costat del camí just a l'entrada del poble
Berducedo (Consell de Pola d'Allande)
Propietat de l'alberg: Municipal
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Viviana Bravo Fernández
Observacions: Només s'admeten gossos pigall.
Camí Primitiu
Etapes 13
km 321,4
Etapa 5
Etapa de Pola d'Allande a la Mesa
km 22,8
Temps 06H 00’
Dificultat alta
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