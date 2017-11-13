Camiño Vasco Etapa de Zerain a Salvatierra
Rúa Foros, 11
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Albergue de peregrinos de Agurain-Salvatierra
Dispoñible sen conexión
280
Rúa Foros, 11
Agurain-Salvatierra
Propiedade do albergue: Concello de Agurain-Salvatierra
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Agurain-Salvatierra
Persoa encargada de atender o albergue: Voluntarios da localidade
Observacións: Pechado 2021 por situación COVID-19Aberto Pensión Jose Mari C. Maior, 69 Localidade: Salvatierra/AgurainTeléfono: +34 945 300 042
Camiño Vasco
Etapas 8
km 203,4
Etapa 4
Etapa de Zerain a Salvatierra
km 28,0
Tempo 08H 00’
Dificultade alta
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