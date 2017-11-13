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Camiño Vasco Etapa de Zerain a Salvatierra

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Albergue de peregrinos de Agurain-Salvatierra

Dispoñible sen conexión
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Albergue de salvatierra agurain

Rúa Foros, 11
Agurain-Salvatierra

687 699 297 (albergue), 945 30 29 31 (Oficina de turismo)

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Concello de Agurain-Salvatierra

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Agurain-Salvatierra

Persoa encargada de atender o albergue: Voluntarios da localidade

Observacións: Pechado 2021 por situación COVID-19Aberto Pensión Jose Mari C. Maior, 69 Localidade: Salvatierra/AgurainTeléfono: +34 945 300 042

Camiño Vasco

Camiño Vasco

Etapas 8
km 203,4
Etapa de Zerain a Salvatierra Etapa 4

Etapa de Zerain a Salvatierra

km 28,0
Tempo 08H 00’
Dificultade alta
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