Camí Basc Etapa de Zerain a Salvatierra
Carrer Furs, 11
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Alberg de pelegrins d'Agurain-Salvatierra
Disponible sense connexió
320
Carrer Furs, 11
Agurain-Salvatierra
Propietat de l'alberg: Ajuntament d'Agurain-Salvatierra
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament d'Agurain-Salvatierra
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Voluntaris de la localitat
Observacions: Tancat 2021 per situació COVID-19Obert Pensió Jose Mari C. Major, 69 Localitat: Salvatierra/AgurainTelèfon: +34 945 300 042
Camí Basc
Etapes 8
km 203,4
Etapa 4
Etapa de Zerain a Salvatierra
km 28,0
Temps 08H 00’
Dificultat alta
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