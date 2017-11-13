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Camí Basc Etapa de Zerain a Salvatierra

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Alberg de pelegrins d'Agurain-Salvatierra

Disponible sense connexió
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Albergue de salvatierra agurain

Carrer Furs, 11
Agurain-Salvatierra

687 699 297 (alberg), 945 30 29 31 (Oficina de turisme)

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Ajuntament d'Agurain-Salvatierra

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament d'Agurain-Salvatierra

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Voluntaris de la localitat

Observacions: Tancat 2021 per situació COVID-19Obert Pensió Jose Mari C. Major, 69 Localitat: Salvatierra/AgurainTelèfon: +34 945 300 042

Camí Basc

Camí Basc

Etapes 8
km 203,4
Etapa de Zerain a Salvatierra Etapa 4

Etapa de Zerain a Salvatierra

km 28,0
Temps 08H 00’
Dificultat alta
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