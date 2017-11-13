Euskal Bidea Zeraingo etapa Agurainera
Foruen kalea, 11
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Aguraingo erromesen aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
280
Foruen kalea, 11
Agurain
Aterpetxearen jabegoa: Aguraingo Udala
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Aguraingo Udala
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Herriko boluntarioak
Oharrak: Jose Mari C. ostatua zabalik Kale Nagusia, 69 Herria: Agurain Telefonoa: +34 945 300 042
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak