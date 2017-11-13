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Euskal Bidea Zeraingo etapa Agurainera

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Aguraingo erromesen aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
28
0
Albergue de salvatierra agurain

Foruen kalea, 11
Agurain

687 699 297 (aterpea), 945 30 29 31 (Turismo Bulegoa)

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Aguraingo Udala

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Aguraingo Udala

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Herriko boluntarioak

Oharrak: Jose Mari C. ostatua zabalik Kale Nagusia, 69 Herria: Agurain Telefonoa: +34 945 300 042

Euskal bidea

Euskal bidea

Etapak 8
km 202,5
Zeraingo etapa Agurainera Etapa 4

Zeraingo etapa Agurainera

km 28,0
Denbora 08H 00’
Zailtasuna HANDIA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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Honela ikusten dute erromesek Aguraingo erromesen aterpetxea

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