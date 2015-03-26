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Camiño Catalán por San Juan de la Peña Etapa de Montserrat a Igualada

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Albergue de Igualada

Dispoñible sen conexión
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Albergue de igualada

C/ Prat da Riba, 47
Igualada (Barcelona)

938 04 55 15

Web / Link

Propiedade do albergue: Concello de Igualada

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Igualada

Persoa encargada de atender o albergue:

Observacións: As chaves recóllense na avenida Gaudí, 26O albergue atópase pechado temporalmente, consultar dispoñibilidade por teléfono (setiembre 2022)

Camiño Catalán por San Juan de la Peña

Camiño Catalán por San Juan de la Peña

Etapas 14
km 325,0
Etapa de Montserrat a Igualada Etapa 1

Etapa de Montserrat a Igualada

km 27,2
Tempo 06H 30’
Dificultade media
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