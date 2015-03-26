Camiño Catalán por San Juan de la Peña Etapa de Montserrat a Igualada
C/ Prat da Riba, 47
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Albergue de Igualada
Dispoñible sen conexión
90
C/ Prat da Riba, 47
Igualada (Barcelona)
Propiedade do albergue: Concello de Igualada
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Igualada
Persoa encargada de atender o albergue:
Observacións: As chaves recóllense na avenida Gaudí, 26O albergue atópase pechado temporalmente, consultar dispoñibilidade por teléfono (setiembre 2022)
Camiño Catalán por San Juan de la Peña
Etapas 14
km 325,0
Etapa 1
Etapa de Montserrat a Igualada
km 27,2
Tempo 06H 30’
Dificultade media
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