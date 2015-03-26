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Camí Català per Sant Joan de la Penya Etapa de Montserrat a Igualada

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Alberg d'Igualada

Disponible sense connexió
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Albergue de igualada

C/ Prat de la Riba, 47
Igualada (Barcelona)

938 04 55 15

Web / Link

Propietat de l'alberg: Ajuntament d'Igualada

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament d'Igualada

Persona encarregada d’atendre l'alberg:

Observacions: Les claus es recullen en l'avinguda Gaudí, 26L'alberg es troba tancat temporalment, consultar disponibilitat per telèfon (setembre 2022)

Camí Català per Sant Joan de la Penya

Camí Català per Sant Joan de la Penya

Etapes 14
km 325,0
Etapa de Montserrat a Igualada Etapa 1

Etapa de Montserrat a Igualada

km 27,2
Temps 06H 30’
Dificultat mitjana
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