Camí Català per Sant Joan de la Penya Etapa de Montserrat a Igualada
C/ Prat de la Riba, 47
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Alberg d'Igualada
Disponible sense connexió
130
C/ Prat de la Riba, 47
Igualada (Barcelona)
Propietat de l'alberg: Ajuntament d'Igualada
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament d'Igualada
Persona encarregada d’atendre l'alberg:
Observacions: Les claus es recullen en l'avinguda Gaudí, 26L'alberg es troba tancat temporalment, consultar disponibilitat per telèfon (setembre 2022)
Camí Català per Sant Joan de la Penya
Etapes 14
km 325,0
Etapa 1
Etapa de Montserrat a Igualada
km 27,2
Temps 06H 30’
Dificultat mitjana
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