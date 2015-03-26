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Kataluniako bidea, San Juan de la PeÃ±atik Montserrat-Igualada etapa

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Igualadako aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
9
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Albergue de igualada

Prat de la Riba kalea, 47
Igualada (Bartzelona)

938 04 55 15

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Igualadako Udala

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Igualadako Udala

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona:

Oharrak: Giltzak Gaudí etorbideko 26an jaso dira. Aterpetxea itxita dago aldi baterako, galdetu telefonoz (2022ko iraila)

Camino Catalán, San Juan de la Peñatik

Camino Catalán, San Juan de la Peñatik

Etapak 14
km 324,8
Montserrat-Igualada etapa Etapa 1

Montserrat-Igualada etapa

km 27,2
Denbora 06H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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