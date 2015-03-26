Kataluniako bidea, San Juan de la PeÃ±atik Montserrat-Igualada etapa
Prat de la Riba kalea, 47
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Igualadako aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
90
Prat de la Riba kalea, 47
Igualada (Bartzelona)
Aterpetxearen jabegoa: Igualadako Udala
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Igualadako Udala
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona:
Oharrak: Giltzak Gaudí etorbideko 26an jaso dira. Aterpetxea itxita dago aldi baterako, galdetu telefonoz (2022ko iraila)
Camino Catalán, San Juan de la Peñatik
Etapak 14
km 324,8
Etapa 1
Montserrat-Igualada etapa
km 27,2
Denbora 06H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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