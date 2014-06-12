Camiño Primitivo Etapa de Cádavo Baleira a Lugo
Castroverde, s/n
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Albergue de Castroverde
Dispoñible sen conexión
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Castroverde, s/n
Castroverde (Lugo)
Propiedade do albergue: Xunta de Galicia
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xunta de Galicia
Persoa encargada de atender o albergue:
Observacións:
Camiño Primitivo
Etapas 13
km 321,4
Etapa 9
Etapa de Cádavo Baleira a Lugo
km 30,5
Tempo 07H 15’
Dificultade media
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