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Camiño Primitivo Etapa de Cádavo Baleira a Lugo

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Albergue de Castroverde

Dispoñible sen conexión
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Albergue de castroverde

Castroverde, s/n
Castroverde (Lugo)

Carece de teléfono de atención ao peregrino

Web / Link

Propiedade do albergue: Xunta de Galicia

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xunta de Galicia

Persoa encargada de atender o albergue:

Observacións:

Camiño Primitivo

Camiño Primitivo

Etapas 13
km 321,4
Etapa de Cádavo Baleira a Lugo Etapa 9

Etapa de Cádavo Baleira a Lugo

km 30,5
Tempo 07H 15’
Dificultade media
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