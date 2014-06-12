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Camí Primitiu Etapa de Cádavo Baleira a Lugo

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Alberg de Castroverde

Disponible sense connexió
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Albergue de castroverde

Castroverde, s/n
Castroverde (Lugo)

Manca de telèfon d'atenció al pelegrí

Web / Link

Propietat de l'alberg: Xunta de Galícia

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Xunta de Galícia

Persona encarregada d’atendre l'alberg:

Observacions:

Camí Primitiu

Camí Primitiu

Etapes 13
km 321,4
Etapa de Cádavo Baleira a Lugo Etapa 9

Etapa de Cádavo Baleira a Lugo

km 30,5
Temps 07H 15’
Dificultat mitjana
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