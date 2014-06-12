Camí Primitiu Etapa de Cádavo Baleira a Lugo
Castroverde, s/n
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Alberg de Castroverde
Disponible sense connexió
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Castroverde, s/n
Castroverde (Lugo)
Propietat de l'alberg: Xunta de Galícia
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Xunta de Galícia
Persona encarregada d’atendre l'alberg:
Observacions:
Camí Primitiu
Etapes 13
km 321,4
Etapa 9
Etapa de Cádavo Baleira a Lugo
km 30,5
Temps 07H 15’
Dificultat mitjana
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