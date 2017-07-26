Camiño Portugués Etapa de Caldas de Reis a Padrón
Avenida Camiño José Cela, 48
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Albergue Cruces de Iria
Dispoñible sen conexión
130
Avenida Camiño José Cela, 48
Iria Flavia
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Héctor Cruces Saavedra
Observacións:
Camiño Portugués
Etapas 6
km 118,8
Etapa 5
Etapa de Caldas de Reis a Padrón
km 18,5
Tempo 04H 30’
Dificultade media
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