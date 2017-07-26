Albergui Encreuaments d'Iria

Camí Portuguès Etapa de Caldas de Reis a Padró
Avinguda Camí José Cela, 48
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Disponible sense connexió
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Avinguda Camí José Cela, 48
Iria Flavia
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Héctor Cruces Saavedra
Observacions:
Camí Portuguès
Etapes 6
km 118,8
Etapa 5
Etapa de Caldas de Reis a Padró
km 18,5
Temps 04H 30’
Dificultat mitjana
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