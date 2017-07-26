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Camino Portugués Etapa de Caldas de Reis a Padrón

Albergue Cruces de Iria

Disponible sin conexión
18
13
Albergue cruces de iria

Avenida Camino José Cela, 48
Iria Flavia

649 602 092

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Héctor Cruces Saavedra

Observaciones:

Camino Portugués

Camino Portugués

Etapas 6
km 118,8
Etapa de Caldas de Reis a Padrón Etapa 5

Etapa de Caldas de Reis a Padrón

km 18,5
Tiempo 04H 30’
Dificultad Media
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