Camiño Francés Etapa de Arzúa a Pedrouzo
Avenida da Igrexa
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Albergue Cruceiro de Pedrouzo
Dispoñible sen conexión
1180
Avenida da Igrexa
Ou Pedrouzo (Parroquia de Arca - Concello do Pino)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Félix, María José e Sandra
Observacións: Posúen unha sauna con capacidade para seis persoas (1 euro por persoa - 25 minutos).
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 30
Etapa de Arzúa a Pedrouzo
km 19,1
Tempo 04H 30’
Dificultade media
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