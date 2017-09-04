Bide Frantsesa Arzua - Pedrouzo etapa
Elizaren etorbidea
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Cruceiro de Pedrougo aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
1180
Elizaren etorbidea
O Pedrouzo (O Pinoko Arcadoko Parrokia)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Félix, María José eta Sandra
Oharrak: Sei lagunentzako sauna dute (euro bat pertsonako - 25 minutu).
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak