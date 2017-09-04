Camí Francès Etapa d'Arzúa a Pedrouzo
Avinguda de l'Església
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Alberg Cruceiro de Pedrouzo
Disponible sense connexió
1180
Avinguda de l'Església
O Pedrouzo (Parròquia d'Arca - Concello d'O Pi)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Félix, María José i Sandra
Observacions: Posseeixen una sauna amb capacitat per a sis persones (1 euro per persona - 25 minuts).
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 30
Etapa d'Arzúa a Pedrouzo
km 19,1
Temps 04H 30’
Dificultat mitjana
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