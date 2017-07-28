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Albergue Cámping Camiño de Santiago
Rúa Virxe do Manzano s/n
Castrojeriz (Burgos)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Mariña ou Robert
Observacións: Atópase á entrada de Castrojeriz. Os donos levan o Cámping e unha casa rural con habitacións a partir de 30 euros. Tamén hai bungalows completamente equipados para 4 persoas a partir de 60 euros.
Camiño Francés
Etapa de Hontanas a Boadilla del Camino
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