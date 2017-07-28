Camino Francés Etapa de Hontanas a Boadilla del Camino
Calle Virgen del Manzano s/n
Albergue Camping Camino de Santiago
Disponible sin conexión
51844
Calle Virgen del Manzano s/n
Castrojeriz (Burgos)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Marina o Robert
Observaciones: Se encuentra a la entrada de Castrojeriz. Los dueños llevan el Camping y una casa rural con habitaciones a partir de 30 euros. También hay bungalows completamente equipados para 4 personas a partir de 60 euros.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 14
Etapa de Hontanas a Boadilla del Camino
km 28,5
Tiempo 08H 40’
Dificultad Media
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