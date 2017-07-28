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Camino Francés Etapa de Hontanas a Boadilla del Camino

Albergue Camping Camino de Santiago

Disponible sin conexión
518
44
01 albergue del camping

Calle Virgen del Manzano s/n
Castrojeriz (Burgos)

947 37 72 55, 658 96 67 43

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Marina o Robert

Observaciones: Se encuentra a la entrada de Castrojeriz. Los dueños llevan el Camping y una casa rural con habitaciones a partir de 30 euros. También hay bungalows completamente equipados para 4 personas a partir de 60 euros.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Hontanas a Boadilla del Camino Etapa 14

Etapa de Hontanas a Boadilla del Camino

km 28,5
Tiempo 08H 40’
Dificultad Media
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