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Albergui Càmping Camino de Santiago
Carrer Verge del Manzano s/n
Castrojeriz (Burgos)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Marina o Robert
Observacions: Es troba a l'entrada de Castrojeriz. Els amos porten el Càmping i una casa rural amb habitacions a partir de 30 euros. També hi ha bungalows completament equipats per 4 persones a partir de 60 euros.
Camí Francès
Etapa d'Hontanas a Boadilla del Camí
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