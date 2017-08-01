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Camiño Francés Etapa de Villafranca del Bierzo a Ou Cebreiro

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Albergue Casa Lixa

Dispoñible sen conexión
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Albergue casa lixa

C/ Camiño de Santiago, 35
As Herrerías de Valcarce

987 13 49 15, 608 528 715

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Angelique

Observacións: O albergue é unha antiga casa de pedra restaurada e situada no centro do pobo xunto ao Camiño.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Villafranca del Bierzo a Ou Cebreiro Etapa 24

Etapa de Villafranca del Bierzo a Ou Cebreiro

km 28,4
Tempo 07H 30’
Dificultade alta
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