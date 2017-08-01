Camiño Francés Etapa de Villafranca del Bierzo a Ou Cebreiro
C/ Camiño de Santiago, 35
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Albergue Casa Lixa
Dispoñible sen conexión
160
C/ Camiño de Santiago, 35
As Herrerías de Valcarce
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Angelique
Observacións: O albergue é unha antiga casa de pedra restaurada e situada no centro do pobo xunto ao Camiño.
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 24
Etapa de Villafranca del Bierzo a Ou Cebreiro
km 28,4
Tempo 07H 30’
Dificultade alta
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