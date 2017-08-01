Bide Frantsesa Villafranca del Bierzotik O Cebreirorako etapa
Done Jakue bidea, 35
Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.
Latxa Etxeko aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
160
Done Jakue bidea, 35
Valcarceko Herrerias
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Angelique
Oharrak: Aterpetxea zaharberritutako harrizko etxe zahar bat da, herriaren ondoan, Bidearen ondoan.
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 24
Villafranca del Bierzotik O Cebreirorako etapa
km 28,4
Denbora 07H 30’
Zailtasuna HANDIA
Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?
Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.
"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?
Erakutsi nahi diguzun "Donejakue bideko" argazkirik baduzu, bidal iezaguzu, argazki-galeria osatzeko.
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak