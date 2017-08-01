Camino Francés Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro
C/ Camino de Santiago, 35
Albergue Casa Lixa
Disponible sin conexión
266
C/ Camino de Santiago, 35
Las Herrerías de Valcarce
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Angelique
Observaciones: El albergue es una antigua casa de piedra restaurada y situada en el centro del pueblo junto al Camino.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 24
Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro
km 28,4
Tiempo 07H 30’
Dificultad Alta
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