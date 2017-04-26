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Albergue Casa Ibarrola
Rúa da Carmen, 31
Pamplona
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Iñaki e César
Observacións: Té e café gratuítos as 24 horas do día. Almorzos (consultar). Organizan a etapa de Pamplona a Ponte a Raíña dacabalo, cun mínimo de 5 persoas con comida e transporte de mochilas incluídos.
Camiño Francés
Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña
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