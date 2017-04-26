Camino Francés Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña
Calle del Carmen, 31
Albergue Casa Ibarrola
Disponible sin conexión
41657
Calle del Carmen, 31
Pamplona
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Iñaki y César
Observaciones: Té y café gratuitos las 24 horas del día. Desayunos (consultar). Organizan la etapa de Pamplona a Puente la Reina a caballo, con un mínimo de 5 personas con comida y transporte de mochilas incluidos.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 3
Etapa de Zubiri a Pamplona/Iruña
km 20,4
Tiempo 04H 30’
Dificultad Baja
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