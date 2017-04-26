Bide Frantsesa Zubiritik Iruñerako etapa
Karmengo kalea, 31
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Ibarrola etxeko aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
3530
Karmengo kalea, 31
Iruñea
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Iñaki eta César
Oharrak: Tea eta kafea doan eguneko 24 orduetan. Gosariak (kontsultatu). Iruñetik Garesko etapa zaldi gainean antolatzen dute, gutxienez 5 lagun bazkariarekin eta motxila garraiatuekin.
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak