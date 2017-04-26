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Bide Frantsesa Zubiritik Iruñerako etapa

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Ibarrola etxeko aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
353
0
Albergue casa ibarrola

Karmengo kalea, 31
Iruñea

692 208 463 (Iñaki), 948 22 33 32 (Aterpetxea)

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Iñaki eta César

Oharrak: Tea eta kafea doan eguneko 24 orduetan. Gosariak (kontsultatu). Iruñetik Garesko etapa zaldi gainean antolatzen dute, gutxienez 5 lagun bazkariarekin eta motxila garraiatuekin.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Zubiritik Iruñerako etapa Etapa 3

Zubiritik Iruñerako etapa

km 20,4
Denbora 04H 30’
Zailtasuna TXIKIA
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