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Albergue Casa do Pescador
Ambasmestas (Estrada Antiga, s/n, a 200 metros antes de Ambasmestas)
Ambasmestas (León)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Sergio e Irina
Observacións: Río, aparcadoiro para coches e caravanas, zona de grellada, unha gran zona de sombra para o descanso, piscina para a troita, zona para pescar
Camiño Francés
Etapa de Villafranca del Bierzo a Ou Cebreiro
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