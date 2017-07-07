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Bide Frantsesa Villafranca del Bierzotik O Cebreirorako etapa

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Arrantzalearen Etxea aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
14
0
Albergue casa del pescador

Ambasmas (Antigua errepidea, z/g, Ambasestestik 200 metrora)
Ambasmestas (Leon)

603 515 868

[email protected]

Web / Link, Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Sergio eta Irina

Oharrak: Ibaia, kotxeentzako eta karabanetarako aparkalekua, barbakoa-eremua, atsedenerako itzalgune handia, amuarrainentzako igerilekua, arrantzarako gunea

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Villafranca del Bierzotik O Cebreirorako etapa Etapa 24

Villafranca del Bierzotik O Cebreirorako etapa

km 28,4
Denbora 07H 30’
Zailtasuna HANDIA
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