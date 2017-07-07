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Alberg Casa del Pescador
Ambasmestas (Carretera Antiga, s/n, a 200 metres abans d'Ambasmestas)
Ambasmestas (León)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Sergio i Irina
Observacions: Ric, aparcament per a cotxes i caravanes, zona de barbacoa, una gran zona d'ombra per al descans, piscina per a la truita, zona per pescar
Camí Francès
Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro
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