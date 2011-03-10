Camiño Francés Etapa de León a San Martín do Camiño
C/ Corujo, 11
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Albergue Casa de Jesús
Dispoñible sen conexión
6750
C/ Corujo, 11
Villar de Mazarife
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Jesús e Yolanda
Observacións: Almorzos e menús no albergue
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 19
Etapa de León a San Martín do Camiño
km 25,9
Tempo 05H 30’
Dificultade media
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