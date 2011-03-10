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Camí Francès Etapa de Lleó a Sant Martí del Camí

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Alberg Casa de Jesús

Disponible sense connexió
675
0

C/ Corujo, 11
Villar de Mazarife

987 39 06 97, 686 053 390

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Jesús i Yolanda

Observacions: Desdejunis i menús en l'alberg

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Lleó a Sant Martí del Camí Etapa 19

Etapa de Lleó a Sant Martí del Camí

km 25,9
Temps 05H 30’
Dificultat mitjana
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