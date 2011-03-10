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Bide Frantsesa Leondik Bideko San Martinera bitarteko etapa

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Jesusen Etxeko aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
675
0

Corujo kalea, 11
Villar de Mazarife

987 39 06 97, 686 053 390

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Jesus eta Yolanda

Oharrak: Gosariak eta menuak aterpetxean

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Leondik Bideko San Martinera bitarteko etapa Etapa 19

Leondik Bideko San Martinera bitarteko etapa

km 25,9
Denbora 05H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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