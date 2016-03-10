Camiño Francés Etapa de Sarria a Portomarín
Ferreiros
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Albergue Casa Cruceiro
Dispoñible sen conexión
7800
Ferreiros
Ferreiros (Lugo)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: José Manuel López López
Observacións: Xunto ao albergue dispoñen dun mesón restaurante nunha casa tradicional de pedra onde serven gran variedade de pratos en horario continuo de 11:00 a 21:30 horas.
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 27
Etapa de Sarria a Portomarín
km 22,4
Tempo 05H 00’
Dificultade media
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