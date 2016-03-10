Camino Francés Etapa de Sarria a Portomarín
Ferreiros
Albergue Casa Cruceiro
Disponible sin conexión
79119
Ferreiros
Ferreiros (Lugo)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: José Manuel López López
Observaciones: Junto al albergue disponen de un mesón restaurante en una casa tradicional de piedra donde sirven gran variedad de platos en horario continuo de 11:00 a 21:30 horas.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 27
Etapa de Sarria a Portomarín
km 22,4
Tiempo 05H 00’
Dificultad Media
¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.
¿Quieres enviar alguna fotografía de "El Camino de Santiago"?
Si tienes fotografías de "El Camino de Santiago" que quieras compartir con nosotros, puedes enviarlas y ampliar la galería de fotografías.
Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de SantiagoVer todos