Albergue Casa Cruceiro

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: José Manuel López López

Observaciones: Junto al albergue disponen de un mesón restaurante en una casa tradicional de piedra donde sirven gran variedad de platos en horario continuo de 11:00 a 21:30 horas.