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Camí Francès Etapa de Sarria a Portomarín

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Alberg Casa Cruceiro

Disponible sense connexió
780
0
Albergue casa cruceiro

Ferreiros
Ferreiros (Lugo)

639 020 064, 982 54 12 40

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: José Manuel López López

Observacions: Al costat de l'alberg disposen d'una fonda restaurant en una casa tradicional de pedra on serveixen gran varietat de plats en horari continu d'11:00 a 21:30 hores.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Sarria a Portomarín Etapa 27

Etapa de Sarria a Portomarín

km 22,4
Temps 05H 00’
Dificultat mitjana
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