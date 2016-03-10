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Alberg Casa Cruceiro
Ferreiros
Ferreiros (Lugo)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: José Manuel López López
Observacions: Al costat de l'alberg disposen d'una fonda restaurant en una casa tradicional de pedra on serveixen gran varietat de plats en horari continu d'11:00 a 21:30 hores.
Camí Francès
Etapa de Sarria a Portomarín
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