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Camiño do Norte Etapa de Avilés a Soto de Luiña

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Albergue Camiño da Costa

Dispoñible sen conexión
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Albergue Camiño da Costa

Praza do Marqués, 12 (á beira da igrexa e concello)
Muros de Nalón

636 580 365

[email protected]

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Anxo

Observacións: A pé do camiño, en plena praza do pobo.

Camiño do Norte

Camiño do Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Avilés a Soto de Luiña Etapa 22

Etapa de Avilés a Soto de Luiña

km 38,0
Tempo 08H 40’
Dificultade media
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