Camiño do Norte Etapa de Avilés a Soto de Luiña
Praza do Marqués, 12 (á beira da igrexa e concello)
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Albergue Camiño da Costa
Dispoñible sen conexión
180
Praza do Marqués, 12 (á beira da igrexa e concello)
Muros de Nalón
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Anxo
Observacións: A pé do camiño, en plena praza do pobo.
Camiño do Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 22
Etapa de Avilés a Soto de Luiña
km 38,0
Tempo 08H 40’
Dificultade media
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