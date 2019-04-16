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Camí del Nord Etapa d'Avilés a Soto de Luiña

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Albergui Camí de la Costa

Disponible sense connexió
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Albergui Camí de la Costa

Plaza del Marquès, 12 (al costat de l'església i ajuntament)
Murs de Nalón

636 580 365

[email protected]

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Ángel

Observacions: A peu del camí, en plena plaça del poble.

Camí del Nord

Camí del Nord

Etapes 32
km 814,7
Etapa d'Avilés a Soto de Luiña Etapa 22

Etapa d'Avilés a Soto de Luiña

km 38,0
Temps 08H 40’
Dificultat mitjana
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