Camí del Nord Etapa d'Avilés a Soto de Luiña
Plaza del Marquès, 12 (al costat de l'església i ajuntament)
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Albergui Camí de la Costa
Disponible sense connexió
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Plaza del Marquès, 12 (al costat de l'església i ajuntament)
Murs de Nalón
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Ángel
Observacions: A peu del camí, en plena plaça del poble.
Camí del Nord
Etapes 32
km 814,7
Etapa 22
Etapa d'Avilés a Soto de Luiña
km 38,0
Temps 08H 40’
Dificultat mitjana
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