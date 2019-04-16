Iparraldeko Bidea Avilesetik Soto de Luiñara arteko etapa
Markes plaza, 12 (elizaren eta udalaren ondoan)
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Camino de la Costa aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
180
Markes plaza, 12 (elizaren eta udalaren ondoan)
Nalongo hormak
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Aingerua
Oharrak: Plaza guztiek komun konpartitu mistoa dute. Bidean, herriko plazan.
Iparraldeko bidea
Etapak 32
km 812,3
Etapa 22
Avilesetik Soto de Luiñara arteko etapa
km 38,0
Denbora 08H 40’
Zailtasuna ERTAINA
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