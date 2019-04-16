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Iparraldeko Bidea Avilesetik Soto de Luiñara arteko etapa

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Camino de la Costa aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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Camino de la Costa aterpetxea

Markes plaza, 12 (elizaren eta udalaren ondoan)
Nalongo hormak

636 580 365

[email protected]

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Aingerua

Oharrak: Plaza guztiek komun konpartitu mistoa dute. Bidean, herriko plazan.

Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Etapak 32
km 812,3
Avilesetik Soto de Luiñara arteko etapa Etapa 22

Avilesetik Soto de Luiñara arteko etapa

km 38,0
Denbora 08H 40’
Zailtasuna ERTAINA
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