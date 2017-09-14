Camiño Francés Etapa de Palas de Rei a Arzúa
Avenida Toques e Friol, 52
Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.
Albergue Alfonso II O Casto
Dispoñible sen conexión
8780
Avenida Toques e Friol, 52
Melide
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Betania
Observacións: Almorzos de 7:00 a 8:30 (de 2,5 e 3,5 euros) e bar aberto desde as 13:00 até as 22:00. Posibilidade de acampada na leira exterior.
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 29
Etapa de Palas de Rei a Arzúa
km 28,8
Tempo 06H 45’
Dificultade media
Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.
¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?
Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.
Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de SantiagoVer todo