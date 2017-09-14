Bide Frantsesa Etapa: Palas de Rei a Arzúa
Toques eta Friol etorbidea, 52
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Alfontso ii.a El Casto aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
8780
Toques eta Friol etorbidea, 52
Melidea
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Betania
Oharrak: Buffet gosariak 5 €, 7:00etatik 8:30era; taberna irekia 13:00etatik 22:00etara. Kanpatzeko aukera kanpoko finkan.
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 29
Etapa: Palas de Rei a Arzúa
km 28,8
Denbora 06H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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